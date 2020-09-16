Правительство изменит правила въезда в страну для родственников россиян
Россия меняет правила въезда в страну. Согласно новым правилам, близкие родственники россиян с иностранным гражданством смогут получать в упрощенном порядке долгосрочные визы сроком до года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, видеотрансляцию которого показал телеканал «Россия 24».
«Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и [порядок] пребывания на территории России близких родственников наших граждан ‒ супругов, родителей, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство», ‒ цитирует ТАСС Мишустина.
По словам премьер-министра, оформить долгосрочные визы иностранные родственники смогут на основании письменного заявления гражданина России. Новые поправки предполагают, что норма закона, из-за которой каждые три месяца гости должны выезжать за пределы России, будет исключена.
С 7 сентября Россия разрешила иностранцам, у которых есть в собственности жилье на территории страны, выступать принимающей стороной и регистрировать других лиц без российского гражданства в своих квартирах. Ранее иностранцы имели право регистрировать в своей квартире только себя. Исключения были для высококвалифицированных специалистов, которые могли зарегистрировать в квартире членов своей семьи.