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В России иностранцам разрешили регистрировать мигрантов в своих квартирах

Ведомости

С 7 сентября иностранцам, у которых есть в собственности жилье в России, можно выступать принимающей стороной и регистрировать других лиц без российского гражданства в своих квартирах. Такой закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее иностранцы имели право регистрировать в своей квартире только себя. Исключения были для высококвалифицированных специалистов, которые могли зарегистрировать в квартире членов своей семьи.

Подать уведомление о прибытии иностранный гражданин должен в течение семи рабочих дней со дня приезда. Исключение составляют случаи, если иностранец проживает в гостинице, санатории, детском оздоровительном лагере, больнице или организации социального обслуживания, работает на вахте или отбывают административное наказание. Иностранцы, которые участвуют в госпрограмме по добровольному переселению в Россию соотечественников, живущих за рубежом, и члены их семей могут зарегистрироваться по месту пребывания через месяц после прибытия в страну.

В феврале 2019 г. Минэкономразвития сообщило о создании специализированной платформы – маркетплейса, который позволит иностранцам получить электронную визу для краткосрочной (3–8 дней) поездки в Россию при покупке комплексного пакета туруслуг. C 1 октября Россия ввела электронные визы для посещения Петербурга для граждан 53 стран. В середине июля Госдума приняла в третьем чтении закон о введении для иностранцев единой электронной визы для въезда в Россию с 1 января 2021 г.

Ранее по теме: Минэкономразвития предложило упростить выдачу электронных виз иностранцам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных