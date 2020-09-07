В России иностранцам разрешили регистрировать мигрантов в своих квартирах
С 7 сентября иностранцам, у которых есть в собственности жилье в России, можно выступать принимающей стороной и регистрировать других лиц без российского гражданства в своих квартирах. Такой закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее иностранцы имели право регистрировать в своей квартире только себя. Исключения были для высококвалифицированных специалистов, которые могли зарегистрировать в квартире членов своей семьи.
Подать уведомление о прибытии иностранный гражданин должен в течение семи рабочих дней со дня приезда. Исключение составляют случаи, если иностранец проживает в гостинице, санатории, детском оздоровительном лагере, больнице или организации социального обслуживания, работает на вахте или отбывают административное наказание. Иностранцы, которые участвуют в госпрограмме по добровольному переселению в Россию соотечественников, живущих за рубежом, и члены их семей могут зарегистрироваться по месту пребывания через месяц после прибытия в страну.
В феврале 2019 г. Минэкономразвития сообщило о создании специализированной платформы – маркетплейса, который позволит иностранцам получить электронную визу для краткосрочной (3–8 дней) поездки в Россию при покупке комплексного пакета туруслуг. C 1 октября Россия ввела электронные визы для посещения Петербурга для граждан 53 стран. В середине июля Госдума приняла в третьем чтении закон о введении для иностранцев единой электронной визы для въезда в Россию с 1 января 2021 г.