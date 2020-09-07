В России иностранцам разрешили регистрировать мигрантов в своих квартирах

Подать уведомление о прибытии иностранный гражданин должен в течение семи рабочих дней со дня приезда. Исключение составляют случаи, если иностранец проживает в гостинице, санатории, детском оздоровительном лагере, больнице или организации социального обслуживания, работает на вахте или отбывают административное наказание. Иностранцы, которые участвуют в госпрограмме по добровольному переселению в Россию соотечественников, живущих за рубежом, и члены их семей могут зарегистрироваться по месту пребывания через месяц после прибытия в страну.