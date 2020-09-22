Белорусские правозащитники заявили о 250 делах против оппозиционеров

Также наиболее распространенными стали уголовные дела за сопротивление сотрудникам милиции или другим силовикам, за насилие или угрозу применения насилия в адрес силовиков и об уклонении от уплаты налогов. По этой статье задержаны в том числе активисты штаба Виктора Бабарико. Правозащитникам известно о возбуждении уголовных дел за клевету, хулиганство и по другим основаниям.