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Белорусские правозащитники заявили о 250 делах против оппозиционеров

Ведомости

С начала кампании по выборам президента Белоруссии ‒ за 4,5 месяца ‒ в стране было заведено более 250 уголовных дел в отношении кандидатов в президенты, активистов из штабов оппозиционных кандидатов в президенты и участников акций протеста, которые начались после объявления результатов выборов, сообщил белорусский правозащитный центр «Весна».

По данным центра, чаще всего уголовные дела заводили по статьям за массовые беспорядки ‒ 87 фигурантов, а также за организацию или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Правозащитники отметили, что дела по этой статье массово заводили в мае и июле.

Также наиболее распространенными стали уголовные дела за сопротивление сотрудникам милиции или другим силовикам, за насилие или угрозу применения насилия в адрес силовиков и об уклонении от уплаты налогов. По этой статье задержаны в том числе активисты штаба Виктора Бабарико. Правозащитникам известно о возбуждении уголовных дел за клевету, хулиганство и по другим основаниям.

Ранее первый замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич сообщил, что в стране возбуждено несколько сотен уголовных дел по фактам угроз и оскорблений в отношении правонарушителей, депутатов и судей.

Во время протестов в Белоруссии правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотне пострадавших. Согласно ст. 366 УК Белоруссии за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Ранее по теме: В МВД Белоруссии опровергли утечку личных данных силовиков

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных