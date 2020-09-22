Белорусские правозащитники заявили о 250 делах против оппозиционеров
С начала кампании по выборам президента Белоруссии ‒ за 4,5 месяца ‒ в стране было заведено более 250 уголовных дел в отношении кандидатов в президенты, активистов из штабов оппозиционных кандидатов в президенты и участников акций протеста, которые начались после объявления результатов выборов, сообщил белорусский правозащитный центр «Весна».
По данным центра, чаще всего уголовные дела заводили по статьям за массовые беспорядки ‒ 87 фигурантов, а также за организацию или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Правозащитники отметили, что дела по этой статье массово заводили в мае и июле.
Также наиболее распространенными стали уголовные дела за сопротивление сотрудникам милиции или другим силовикам, за насилие или угрозу применения насилия в адрес силовиков и об уклонении от уплаты налогов. По этой статье задержаны в том числе активисты штаба Виктора Бабарико. Правозащитникам известно о возбуждении уголовных дел за клевету, хулиганство и по другим основаниям.
Ранее первый замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич сообщил, что в стране возбуждено несколько сотен уголовных дел по фактам угроз и оскорблений в отношении правонарушителей, депутатов и судей.
Во время протестов в Белоруссии правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотне пострадавших. Согласно ст. 366 УК Белоруссии за насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.