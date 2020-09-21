В МВД Белоруссии опровергли «утечку» личных данных силовиков

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 17 сентября заявила, что оппозиция страны начала сбор данных силовиков, причастных к избиениям демонстрантов, для составления санкционного списка. Тем, кто попадет туда, она пообещала «справедливый суд и наказание». Тихановская также заявила о планах опубликовать его и передать Украине, Турции, России, странам Евросоюза и США. По ее словам, список будет назван именем Александра Тарайковского, который погиб в ходе протестов в Белоруссии.