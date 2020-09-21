В МВД Белоруссии опровергли «утечку» личных данных силовиков
Личные данные белорусских силовиков не попадали в общий доступ для использования оппозицией в «санкционном списке», заявила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова в эфире телеканала «Россия 24».
«Конфиденциальной информации о сотрудниках опубликовано не было», — сказала Чемоданова. По ее словам, МВД Белоруссии способно защитить своих сотрудников от угроз, а массовых увольнений милиционеров под давлением извне не произошло.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 17 сентября заявила, что оппозиция страны начала сбор данных силовиков, причастных к избиениям демонстрантов, для составления санкционного списка. Тем, кто попадет туда, она пообещала «справедливый суд и наказание». Тихановская также заявила о планах опубликовать его и передать Украине, Турции, России, странам Евросоюза и США. По ее словам, список будет назван именем Александра Тарайковского, который погиб в ходе протестов в Белоруссии.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.