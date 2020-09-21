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В МВД Белоруссии опровергли «утечку» личных данных силовиков

Ведомости

Личные данные белорусских силовиков не попадали в общий доступ для использования оппозицией в «санкционном списке», заявила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова в эфире телеканала «Россия 24». 

«Конфиденциальной информации о сотрудниках опубликовано не было», — сказала Чемоданова. По ее словам, МВД Белоруссии способно защитить своих сотрудников от угроз, а массовых увольнений милиционеров под давлением извне не произошло.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 17 сентября заявила, что оппозиция страны начала сбор данных силовиков, причастных к избиениям демонстрантов, для составления санкционного списка. Тем, кто попадет туда, она пообещала «справедливый суд и наказание». Тихановская также заявила о планах опубликовать его и передать Украине, Турции, России, странам Евросоюза и США. По ее словам, список будет назван именем Александра Тарайковского, который погиб в ходе протестов в Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных