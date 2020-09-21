Кипр назвал условие согласия на санкции ЕС против Белоруссии

Ранее сегодня сообщалось, что главы МИД 27 стран Европейского союза (ЕС) не согласовали список официальных лиц Белоруссии, против которых будут введены санкции за «фальсификацию» результатов президентских выборов в республике и насилие по отношению к протестующим. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Баррель пояснил, что на заседании «не было достигнуто единогласия». Накануне DW сообщало, что представитель Кипра наложил вето на проект санкций против Белоруссии до тех пор, пока ограничения не будут наложены на Турцию за незаконное бурение на шельфе Средиземного моря.