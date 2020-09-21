Кипр назвал условие согласия на санкции ЕС против Белоруссии
Кипр поддержит санкции Евросоюза против руководства Белоруссии за применение насилия к протестующим и «фальсификацию» выборов если Брюссель, в свою очередь, наложит ограничения на Турцию за незаконное бурение на шельфе Средиземного моря. Об этом заявил глава кипрского МИД Никос Христодулидес, передает Reuters.
«Наша реакция на любое нарушение наших основных ценностей и принципов не может быть индивидуальной. Она должна быть последовательной», — cказал Христодулитес, комментируя вопрос санкций ЕС против Минска и Анкары.
Ранее сегодня сообщалось, что главы МИД 27 стран Европейского союза (ЕС) не согласовали список официальных лиц Белоруссии, против которых будут введены санкции за «фальсификацию» результатов президентских выборов в республике и насилие по отношению к протестующим. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Баррель пояснил, что на заседании «не было достигнуто единогласия». Накануне DW сообщало, что представитель Кипра наложил вето на проект санкций против Белоруссии до тех пор, пока ограничения не будут наложены на Турцию за незаконное бурение на шельфе Средиземного моря.
Санкции ЕС против 40 высокопоставленных белорусских чиновников анонсировали 19 августа. Reuters сообщал, что президента Белоруссии Александра Лукашенко среди них не будет, однако глава МИД Германии Хайко Маас допустил, что ограничения могут коснуться и белорусского лидера, если он продолжит «идти дорогой насилия и подавления». Кроме того, ЕС заявил, что не будет считать новое президентство Лукашенко, которое начнется в ноябре, легитимным.
По официальным данным, на выборах 9 августа Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а его оппозиционный соперник Светлана Тихановская ‒ 10,09%. И белорусская оппозиция, и ЕС убеждены, что выборы были сфальсифицированы. В Белоруссии уже больше месяца идут акции протеста, их участники требуют новых выборов с участием международных наблюдателей и допуска всех кандидатов.