В ЕС не смогли договориться по санкциям против руководства Белоруссии
Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза (ЕС) не согласовали список официальных лиц Белоруссии, против которых будут введены санкции за «фальсификацию» результатов президентских выборов в республике и насилие по отношению к протестующим. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Утвердить санкции было невозможно сегодня, так как не было достигнуто единогласия», ‒ цитирует чиновника ТАСС.
Источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС рассказал ТАСС, что прийти к общему решению по санкционному списку не дает Кипр, который настаивает на введении санкций против Турции за ведение разведки газа в спорных водах Средиземного моря. Теперь данный вопрос будет рассмотрен на саммите в четверг ‒ пятницу, отметил собеседник агентства.
При этом ранее сегодня французское агентство AFP сообщило, что Кипр больше не будет препятствовать введению санкций ЕС против высокопоставленных лиц Белоруссии. По данным издания, об этом заявил глава МИД Кипра Никос Христодулидис.
Кроме того, сегодня экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в Европарламенте предложила собственный список лиц, против которых ЕС стоит ввести персональные санкции, а также начать уголовное расследование.
О введении санкций против высокопоставленных лиц Белоруссии ЕС объявил 19 августа. На данный момент в предварительном черном списке находятся 40 человек. Однако действующего президента республики Александра Лукашенко в нем, скорее всего, не будет, писал Reuters.
ЕС признал нелегитимными результаты выборов в Белоруссии, прошедших 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, а Тихановская ‒ 10,09%. И белорусская оппозиция, и ЕС убеждены, что выборы были сфальсифицированы. Они требуют от действующей власти проведения «честных» выборов с участием международных наблюдателей.
Сам Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что согласен на досрочные новые выборы президента республики. Однако перед этим он намерен провести в стране конституционную реформу. Такое решение белорусского лидера поддержали в Кремле. В России Лукашенко признали законным президентом Белоруссии.