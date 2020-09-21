В ЕС не смогли договориться по санкциям против руководства Белоруссии

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза (ЕС) не согласовали список официальных лиц Белоруссии, против которых будут введены санкции за «фальсификацию» результатов президентских выборов в республике и насилие по отношению к протестующим. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.