Кипр перестанет мешать введению санкций ЕС против Белоруссии

ЕС объявил о намерении ввести санкции против Белоруссии 19 августа, спустя 10 дней после того, как в республике состоялись выборы президента. Победу в них одержал Лукашенко, набравший, по официальным данным, 80,08% голосов. В ответ на это кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набравшая 10,09% голосов, заявила о «фальсификации» результатов выборов. Ее поддержал ЕС, на прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, где назвал Лукашенко нелегитимным главой государства. При этом официальным представителем белорусского народа ЕП временно признал координационный совет оппозиции Белоруссии, созданный Тихановской для обеспечения трансфера власти в стране. Россия, со своей стороны, считает Лукашенко законным президентом республики.