Кипр перестанет мешать введению санкций ЕС против Белоруссии
Кипр выполнит решение Европейского совета (ЕС) по санкциям в отношении нескольких десятков высокопоставленных лиц Белоруссии, которые, по мнению европейских политиков, ответственны за фальсификацию результатов прошедших в республике выборов президента и насилие по отношению к протестующим. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на министра иностранных дел Кипра Никоса Христодулидиса.
«Реакция Европейского союза на нарушения прав человека; наша реакция на нарушения суверенитета и суверенных прав наших государств – членов, государств – членов ЕС; наша реакция на любое нарушение наших основных ценностей и принципов не может быть индивидуальной. Она должна быть последовательной», – цитирует чиновника издание. Отмечается, что окончательное решение по санкциям в отношении Белоруссии будет принято сегодня на финальном обсуждении.
Ранее, 19 сентября, DW сообщало, что на встрече послов стран – участниц Евросоюза в Брюсселе представитель Кипра наложил вето на проект санкций против Белоруссии. По информации издания, подобный шаг Кипр объяснил стремлением добиться введения ограничительных мер со стороны ЕС в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.
ЕС и США надеются скоординированно ввести санкции в отношении высокопоставленных лиц Белоруссии в первой половине текущей недели. Об этом ранее рассказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. По данным AFP, в санкционный список могут войти около 40 лиц. При этом ранее Reuters сообщал, что президента Белоруссии Александра Лукашенко среди них не будет.
ЕС объявил о намерении ввести санкции против Белоруссии 19 августа, спустя 10 дней после того, как в республике состоялись выборы президента. Победу в них одержал Лукашенко, набравший, по официальным данным, 80,08% голосов. В ответ на это кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набравшая 10,09% голосов, заявила о «фальсификации» результатов выборов. Ее поддержал ЕС, на прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, где назвал Лукашенко нелегитимным главой государства. При этом официальным представителем белорусского народа ЕП временно признал координационный совет оппозиции Белоруссии, созданный Тихановской для обеспечения трансфера власти в стране. Россия, со своей стороны, считает Лукашенко законным президентом республики.