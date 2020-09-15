Песков отказался рассуждать о возможной отставке Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался рассуждать о действиях Кремля в случае, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не удержит власть. Об этом Песков заявил журналистам.
«Я бы в такие эвентуальные рассуждения не вторгался бы сейчас. Не занимался бы, я бы не стал бы рассуждать на эту тему», — сказал Песков. Он отметил, что для России Белоруссия всегда была ближайшим союзником, братской и дружественной страной. «И мы рассчитываем на то, что так и останется», — подчеркнул он.
Ранее Песков сообщил, что, по мнению Кремля, Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии и визави президента России Владимира Путина в межгосударственных отношениях. 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста, которые продолжаются второй месяц. ЕС итоги выборов не признали. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что ЕС не считает нынешнее президентство Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы»