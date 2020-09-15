Песков отказался рассуждать о возможной отставке Лукашенко

«Я бы в такие эвентуальные рассуждения не вторгался бы сейчас. Не занимался бы, я бы не стал бы рассуждать на эту тему», — сказал Песков. Он отметил, что для России Белоруссия всегда была ближайшим союзником, братской и дружественной страной. «И мы рассчитываем на то, что так и останется», — подчеркнул он.