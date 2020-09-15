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Песков отказался рассуждать о возможной отставке Лукашенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался рассуждать о действиях Кремля в случае, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не удержит власть. Об этом Песков заявил журналистам.

«Я бы в такие эвентуальные рассуждения не вторгался бы сейчас. Не занимался бы, я бы не стал бы рассуждать на эту тему», — сказал Песков. Он отметил, что для России Белоруссия всегда была ближайшим союзником, братской и дружественной страной. «И мы рассчитываем на то, что так и останется», — подчеркнул он.

Ранее Песков сообщил, что, по мнению Кремля, Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии и визави президента России Владимира Путина в межгосударственных отношениях. 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста, которые продолжаются второй месяц. ЕС итоги выборов не признали. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что ЕС не считает нынешнее президентство Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы»

Ранее по теме: ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных