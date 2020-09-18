США и ЕС хотят вместе объявить о санкциях против Белоруссии
США и Европейский союз (ЕС) хотят вместе объявить о санкциях в отношении Белоруссии в первой половине следующей недели, заявил в ходе выступления в Атлантическом совете заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.
«Мы рассчитываем выступить со скоординированным объявлением и посмотрим, сможем ли мы это сделать в начале или середине следующей недели», ‒ приводит слова чиновника «РИА Новости». Кент также сравнил скоординированные санкции, которые обсуждают США и ЕС, с тем, как подобные решения принимались в отношении Украины.
19 августа ЕС объявил о намерении ввести санкции против должностных лиц Белоруссии, которые, по мнению европейских стран, несут ответственность за «фальсификацию» результатов выборов президента в Белоруссии, состоявшихся 9 августа, и последовавшее за ними насилие по отношению к протестующим. 27 августа соответствующие санкции ввела Эстония. 31 августа это сделали Латвия и Литва. Ограничения были наложены в том числе на президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Вчера, 17 сентября, Лукашенко объявил, что Белоруссия закроет границы с Литвой и Польшей, а также усилит охрану на границе с Украиной. При этом экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская (которая сейчас находится в Литве и возглавляет Координационный совет оппозиции республики), признанный Европарламентом временный представитель белоруссов, призвала не обращать на слова Лукашенко внимания.