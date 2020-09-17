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Лукашенко сравнил Тихановскую с Гуайдо

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую с политиком Хуаном Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы после выборов президента страны в 2019 г. Об этом Лукашенко заявил, выступая на женском форуме в «Минск-арене».

«Тогда был подключен следующий этап жестокое внешнее экономическое, политическое и финансовое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли "белорусскую гуайдиху" и объявили ее президентом», цитирует Лукашенко портал Tut.by.

Лукашенко подчеркнул, что выборы президента Белоруссии прошли в соответствии с Конституцией и законами страны. «Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было. Нельзя фальсифицировать выборы в 80%», отметил он.

В начале 2019 г. в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Николас Мадуро. Парламент страны отказался признать результаты голосования, и его председатель Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Многие зарубежные страны, такие как США, Великобритания, Франция и Германия, признали Гуайдо президентом Венесуэлы и начали оказывать ему поддержку. Власти России и Китая поддерживают Мадуро.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста, а Тихановская уехала в Литву. Накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон взял Тихановскую «под плотную опеку».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных