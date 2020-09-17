Лукашенко сравнил Тихановскую с Гуайдо

В начале 2019 г. в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Николас Мадуро. Парламент страны отказался признать результаты голосования, и его председатель Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Многие зарубежные страны, такие как США, Великобритания, Франция и Германия, признали Гуайдо президентом Венесуэлы и начали оказывать ему поддержку. Власти России и Китая поддерживают Мадуро.