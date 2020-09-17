Лукашенко сравнил Тихановскую с Гуайдо
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую с политиком Хуаном Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы после выборов президента страны в 2019 г. Об этом Лукашенко заявил, выступая на женском форуме в «Минск-арене».
«Тогда был подключен следующий этап жестокое внешнее экономическое, политическое и финансовое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли "белорусскую гуайдиху" и объявили ее президентом», цитирует Лукашенко портал Tut.by.
Лукашенко подчеркнул, что выборы президента Белоруссии прошли в соответствии с Конституцией и законами страны. «Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было. Нельзя фальсифицировать выборы в 80%», отметил он.
В начале 2019 г. в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Николас Мадуро. Парламент страны отказался признать результаты голосования, и его председатель Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Многие зарубежные страны, такие как США, Великобритания, Франция и Германия, признали Гуайдо президентом Венесуэлы и начали оказывать ему поддержку. Власти России и Китая поддерживают Мадуро.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста, а Тихановская уехала в Литву. Накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон взял Тихановскую «под плотную опеку».