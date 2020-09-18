Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Тихановская призвала не обращать внимания на слова Лукашенко о закрытии границ

Ведомости

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская назвала заявление действующего главы республики Александра Лукашенко о закрытии границ с Польшей и Литвой «словами слабого человека из его собственного воображаемого мира». Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Тихановской «Пул Первой».

«То, что он вчера наговорил про закрытие границ, – это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко», – цитирует Тихановскую пресс-служба. Она подчеркнула, что Лукашенко потерял «всякое доверие». Также она заявила, что все соседи Белоруссии являются друзьями страны.

17 сентября Лукашенко объявил, что Белоруссия вынуждена закрыть границы с Польшей и Литвой, а также усилить охрану границы с Украиной. Он призвал народ этих государств остановить «своих безумных политиков», чтобы не дать «развязаться войне».

Кризис в Белоруссии начался после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. ЦИК сообщил, что Лукашенко победил в них, набрав 80,08% голосов. Поддержка Тихановской составила 10,09%. Еще несколько кандидатов от оппозиции, включая мужа Тихановской Сергея и банкира Виктора Бабарико, получили отказ в регистрации на выборы. После проведения голосования в стране начались массовые акции протеста. Тихановская заявила о фальсификации выборов. Ее позицию поддержали в ЕС. Вчера Европарламент принял резолюцию, где назвал Лукашенко нелигитимным президентом. Россия выборы президента Белоруссии признала.

Ранее по теме: МИД Литвы прокомментировал заявление Лукашенко о закрытии границ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных