Тихановская призвала не обращать внимания на слова Лукашенко о закрытии границ

«То, что он вчера наговорил про закрытие границ, – это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко», – цитирует Тихановскую пресс-служба. Она подчеркнула, что Лукашенко потерял «всякое доверие». Также она заявила, что все соседи Белоруссии являются друзьями страны.