Тихановская призвала не обращать внимания на слова Лукашенко о закрытии границ
Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская назвала заявление действующего главы республики Александра Лукашенко о закрытии границ с Польшей и Литвой «словами слабого человека из его собственного воображаемого мира». Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Тихановской «Пул Первой».
«То, что он вчера наговорил про закрытие границ, – это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко», – цитирует Тихановскую пресс-служба. Она подчеркнула, что Лукашенко потерял «всякое доверие». Также она заявила, что все соседи Белоруссии являются друзьями страны.
17 сентября Лукашенко объявил, что Белоруссия вынуждена закрыть границы с Польшей и Литвой, а также усилить охрану границы с Украиной. Он призвал народ этих государств остановить «своих безумных политиков», чтобы не дать «развязаться войне».
Кризис в Белоруссии начался после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. ЦИК сообщил, что Лукашенко победил в них, набрав 80,08% голосов. Поддержка Тихановской составила 10,09%. Еще несколько кандидатов от оппозиции, включая мужа Тихановской Сергея и банкира Виктора Бабарико, получили отказ в регистрации на выборы. После проведения голосования в стране начались массовые акции протеста. Тихановская заявила о фальсификации выборов. Ее позицию поддержали в ЕС. Вчера Европарламент принял резолюцию, где назвал Лукашенко нелигитимным президентом. Россия выборы президента Белоруссии признала.