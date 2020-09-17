Лукашенко объявил о закрытии границ с Польшей и Литвой
Белоруссия закроет границы с Польшей и Литвой, а также усилит охрану границы с Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада ‒ с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», ‒ сказал Лукашенко, слова которого передает портал Tut.by.
Помимо этого глава белорусского государства обратился к народам Литвы, Польши и Украины с просьбой остановить «своих безумных политиков», чтобы не дать «развязаться войне».
«Нельзя довести до горячей войны. В их арсенале осталось совсем не много приемов, и мы стоим на грани страшной катастрофы», ‒ сказал Лукашенко.
10 сентября президент Литвы Гитанас Науседа и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор и высказались в пользу проведения новых выборов президента Белоруссии, которые будут «честными и демократическими».
После проведения президентских выборов в Белоруссии 9 августа начались акции протеста. Согласно официальным данным, Лукшенко победил на выборах, набрав чуть более 80% голосов избирателей.