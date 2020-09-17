Лукашенко объявил о закрытии границ с Польшей и Литвой

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада ‒ с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», ‒ сказал Лукашенко, слова которого передает портал Tut.by.