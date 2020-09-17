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Лукашенко объявил о закрытии границ с Польшей и Литвой

Ведомости

Белоруссия закроет границы с Польшей и Литвой, а также усилит охрану границы с Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада ‒ с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», ‒ сказал Лукашенко, слова которого передает портал Tut.by.

Помимо этого глава белорусского государства обратился к народам Литвы, Польши и Украины с просьбой остановить «своих безумных политиков», чтобы не дать «развязаться войне».

«Нельзя довести до горячей войны. В их арсенале осталось совсем не много приемов, и мы стоим на грани страшной катастрофы», ‒ сказал Лукашенко.

10 сентября президент Литвы Гитанас Науседа и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор и высказались в пользу проведения новых выборов президента Белоруссии, которые будут «честными и демократическими».

После проведения президентских выборов в Белоруссии 9 августа начались акции протеста. Согласно официальным данным, Лукшенко победил на выборах, набрав чуть более 80% голосов избирателей.

Ранее по теме: Лукашенко рассказал о тактике организаторов протестов в Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных