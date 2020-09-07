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Президенты Украины и Литвы высказались за новые выборы в Белоруссии

Ведомости

Президент Литвы Гитанас Науседа и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого они высказались в пользу проведения новых президентских выборов в Белоруссии, которые будут «честными и демократическими», сообщает пресс-служба администрации литовского президента. 

«Мы с лидером Украины сошлись во мнении, что диалог между властью и гражданским обществом Беларуси с целью передачи власти и проведения новых, честных и демократических президентских выборов под мониторингом ОБСЕ является тем мирным путем, который мы видим как выход из сложившейся ситуации», — сказал Науседа, его слова приводятся в сообщении.

Литовский президент добавил, что его страна готова стать посредником между протестующими жителями Белоруссии и официальным Минском. Подобные предложения ранее были решительно отвергнуты белорусскими властями.

В ходе переговоров стороны затронули обстановку в Донбассе, а также дальнейшую политическую и экономическую интеграцию Украины и ЕС, добавили в пресс-службе.

Протесты в Белоруссии начались после объявления предварительных итогов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. Россия признала белорусские выборы состоявшимися.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных