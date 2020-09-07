Президенты Украины и Литвы высказались за новые выборы в Белоруссии

«Мы с лидером Украины сошлись во мнении, что диалог между властью и гражданским обществом Беларуси с целью передачи власти и проведения новых, честных и демократических президентских выборов под мониторингом ОБСЕ является тем мирным путем, который мы видим как выход из сложившейся ситуации», — сказал Науседа, его слова приводятся в сообщении.