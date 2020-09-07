Президенты Украины и Литвы высказались за новые выборы в Белоруссии
Президент Литвы Гитанас Науседа и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого они высказались в пользу проведения новых президентских выборов в Белоруссии, которые будут «честными и демократическими», сообщает пресс-служба администрации литовского президента.
«Мы с лидером Украины сошлись во мнении, что диалог между властью и гражданским обществом Беларуси с целью передачи власти и проведения новых, честных и демократических президентских выборов под мониторингом ОБСЕ является тем мирным путем, который мы видим как выход из сложившейся ситуации», — сказал Науседа, его слова приводятся в сообщении.
Литовский президент добавил, что его страна готова стать посредником между протестующими жителями Белоруссии и официальным Минском. Подобные предложения ранее были решительно отвергнуты белорусскими властями.
В ходе переговоров стороны затронули обстановку в Донбассе, а также дальнейшую политическую и экономическую интеграцию Украины и ЕС, добавили в пресс-службе.
Протесты в Белоруссии начались после объявления предварительных итогов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. Россия признала белорусские выборы состоявшимися.