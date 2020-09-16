Лукашенко рассказал о тактике организаторов протестов в Белоруссии
Тактика организаторов нынешних событий в Белоруссии строилась по «классическому американскому учебнику цветных революций», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим», — сказал Лукашенко во время встречи с политическим активом республики, передает «БелТА».
По словам президента, неудавшиеся попытки «цветных революций» в 2006 и 2010 гг. привели к изменению подходов к воздействию на страну. Теперь «внешние субъекты» перешли к методам мягкой силы и трансформации власти. Белорусский лидер также заявил, что «внешние агрессоры» готовились к нынешним событиям в стране на протяжении последних десяти лет.
«Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина», — сказал Лукашенко.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. ЕС итоги выборов не признал. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Брюссель не считает нынешнее президентство Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы». Россия итоги выборов признала.