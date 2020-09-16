Лукашенко рассказал о тактике организаторов протестов в Белоруссии

«Мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим», — сказал Лукашенко во время встречи с политическим активом республики, передает «БелТА».