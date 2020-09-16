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Лукашенко рассказал о тактике организаторов протестов в Белоруссии

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Тактика организаторов нынешних событий в Белоруссии строилась по «классическому американскому учебнику цветных революций», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. 

«Мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим», — сказал Лукашенко во время встречи с политическим активом республики, передает «БелТА».

По словам президента, неудавшиеся попытки «цветных революций» в 2006 и 2010 гг. привели к изменению подходов к воздействию на страну. Теперь «внешние субъекты» перешли к методам мягкой силы и трансформации власти. Белорусский лидер также заявил, что «внешние агрессоры» готовились к нынешним событиям в стране на протяжении последних десяти лет.

«Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина», — сказал Лукашенко.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. ЕС итоги выборов не признал. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Брюссель не считает нынешнее президентство Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы». Россия итоги выборов признала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных