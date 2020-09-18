МИД Литвы прокомментировал заявление Лукашенко о закрытии границ

«Поскольку предыдущие заявления не оказались полностью реальными, необходимо также посмотреть, что подразумевается под этими заявлениями. Желание любой ценой продемонстрировать, что ему есть какая-то угроза. Мы это видим, но такой угрозы нет, ее нужно изобрести», – сказал Линкявичюс.