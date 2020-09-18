МИД Литвы прокомментировал заявление Лукашенко о закрытии границ
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой говорит о его желании продемонстрировать наличие внешней угрозы, которой нет, заявил «Литовскому национальному радио и телевидению» (LRT) министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
«Поскольку предыдущие заявления не оказались полностью реальными, необходимо также посмотреть, что подразумевается под этими заявлениями. Желание любой ценой продемонстрировать, что ему есть какая-то угроза. Мы это видим, но такой угрозы нет, ее нужно изобрести», – сказал Линкявичюс.
17 сентября Лукашенко, выступая на женском форуме в Минске, заявил, что страна вынуждена «отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье» и закрыть госграницу с Литвой и Польшей, а также усилить охрану границы с Украиной. Президент обратился к народам Литвы, Польши и Украины с просьбой остановить «своих безумных политиков», чтобы не дать «развязаться войне».
Глава МИД Литвы отметил, что заявление Лукашенко об отправке половины армии на охрану границ «на практике является отчаянием, не имеющим абсолютно ничего общего с реальностью». «Пока что сложно что-то комментировать, когда неадекватные решения принимает человек, недостаточно разбирающийся в ситуации», – подчеркнул он.
После проведения президентских выборов в Белоруссии 9 августа начались акции протеста. Согласно официальным данным, Лукашенко победил на выборах, набрав чуть более 80% голосов избирателей. 10 сентября президент Литвы Гитанас Науседа и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор и высказались в пользу проведения новых выборов президента Белоруссии, которые будут «честными и демократическими». Итоги выборов не признал и ЕС.