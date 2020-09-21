Тихановская призвала ЕС не помогать деньгами белорусским властям
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала министров иностранных дел стран-членов Евросоюза не оказывать финансовую поддержку властям Белоруссии, передает «РИА Новости».
«Не поддерживайте режим финансами, не признавайте Лукашенко легитимным лидером и рассматривайте координационный совет как легитимный орган народа Белоруссии по ведению диалога с властью», — сказала Тихановская журналистам, отвечая на вопрос о послании главам МИД стран ЕС.
21 сентября пройдет встреча министров, в ходе которой будут обсуждаться дополнительные индивидуальные санкции против белорусских чиновников, которые были причастны к президентским выборам в стране, прошедшим 9 августа.
Ранее Европарламент принял резолюцию, согласно которой президент Белоруссии Александр Лукашенко признан нелегитимным, «временным представителем» белорусского народа был признан координационный совет по трансфере власти, созданный по инициативе Тихановской. Россия итоги белорусских выборов признала.
Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано во время встречи в Сочи с Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой, и отказались считать это вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.
19 августа ЕС объявил о намерении ввести санкции против должностных лиц Белоруссии, которые, по мнению европейских стран, несут ответственность за «фальсификацию» результатов выборов президента в Белоруссии, состоявшихся 9 августа, и последовавшее за ними насилие по отношению к протестующим. 27 августа соответствующие санкции ввела Эстония. 31 августа это сделали Латвия и Литва. Ограничения были наложены в том числе на президента Белоруссии Александра Лукашенко.
9 августа Лукашенко одержал победу на выборах президента, набрав, по официальным данным, 80,08% голосов. После этого в стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор. Лукашенко позже заявил, что готов провести новые президентские выборы после реализации конституционной реформы в стране.