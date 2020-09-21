Евразийский фонд может предоставить Белоруссии заем в $500 млн
Россия рассчитывает, что Евразийский фонд стабилизации и развития предоставит Белоруссии заем в $500 млн в ближайшее время, сообщил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».
«Пока мы видим последовательность такую: заем Евразийского фонда – $500 млн – может быть осуществлен в ближайшее время. Для этого необходимо получить согласие стран – участников этого фонда», – цитирует ТАСС Силуанова. По его словам, российское министерство направило всем участникам фонда предложения по голосованию за предоставление этого кредита. «Будем надеяться, что это будет быстро сделано», – подчеркнул Силуанов.
Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано во время встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Силуанов говорил, что Россия планирует предоставить кредит в два этапа: в 2020 г. Минск может получить по $500 млн от государства и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), еще $500 млн Россия предоставит в 2021 г. Силуанов также сообщал, что Белоруссия направит основную часть кредита в $500 млн, который получит по линии ЕФСР, на погашение долга в $330 млн перед российским «Газпромом».