Евразийский фонд может предоставить Белоруссии заем в $500 млн

Силуанов говорил, что Россия планирует предоставить кредит в два этапа: в 2020 г. Минск может получить по $500 млн от государства и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), еще $500 млн Россия предоставит в 2021 г. Силуанов также сообщал, что Белоруссия направит основную часть кредита в $500 млн, который получит по линии ЕФСР, на погашение долга в $330 млн перед российским «Газпромом».