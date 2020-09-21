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Евразийский фонд может предоставить Белоруссии заем в $500 млн

Ведомости

Россия рассчитывает, что Евразийский фонд стабилизации и развития предоставит Белоруссии заем в $500 млн в ближайшее время, сообщил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

«Пока мы видим последовательность такую: заем Евразийского фонда – $500 млн – может быть осуществлен в ближайшее время. Для этого необходимо получить согласие стран – участников этого фонда», – цитирует ТАСС Силуанова. По его словам, российское министерство направило всем участникам фонда предложения по голосованию за предоставление этого кредита. «Будем надеяться, что это будет быстро сделано», – подчеркнул Силуанов.

Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано во время встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Силуанов говорил, что Россия планирует предоставить кредит в два этапа: в 2020 г. Минск может получить по $500 млн от государства и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), еще $500 млн Россия предоставит в 2021 г. Силуанов также сообщал, что Белоруссия направит основную часть кредита в $500 млн, который получит по линии ЕФСР, на погашение долга в $330 млн перед российским «Газпромом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных