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Силуанов объяснил выдачу кредита Белоруссии обоюдной выгодой

Ведомости

Белоруссия является близким экономическим партнером России, поэтому предоставление Москвой кредита Минску поддержит российскую и белорусскую экономику, рассказал министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

«Обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес. Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем кредиты зарубежным странам? В данном случае это наш очень близкий торговый и экономический партнер», ‒ цитирует его «РИА Новости».

Силуанов добавил, что Россия считает Белоруссию надежным заемщиком и случаев нарушения сроков возврата займов еще не было.

Ранее Силуанов рассказал, что Россия планирует предоставить кредит Белоруссии в два этапа: в 2020 г. Минск может получить по $500 млн от государства и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), еще $500 млн Россия предоставит в 2021 г.

Министр пояснил, что Россия в среднем предоставляет кредиты на срок около 10 лет и будет руководствоваться этими сроками при подготовке условий предоставления заемных средств.

Силуанов также сообщил, что Белоруссия направит основную часть кредита в $500 млн, который получит по линии ЕФСР, на погашение долга в $330 млн перед российским «Газпромом», передавал ТАСС.

Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано во время встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой, и отказались считать это вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.

Ранее по теме: Белоруссия получит российский кредит на $1,5 млрд в два этапа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных