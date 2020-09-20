Силуанов объяснил выдачу кредита Белоруссии обоюдной выгодой
Белоруссия является близким экономическим партнером России, поэтому предоставление Москвой кредита Минску поддержит российскую и белорусскую экономику, рассказал министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».
«Обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес. Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем кредиты зарубежным странам? В данном случае это наш очень близкий торговый и экономический партнер», ‒ цитирует его «РИА Новости».
Силуанов добавил, что Россия считает Белоруссию надежным заемщиком и случаев нарушения сроков возврата займов еще не было.
Ранее Силуанов рассказал, что Россия планирует предоставить кредит Белоруссии в два этапа: в 2020 г. Минск может получить по $500 млн от государства и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), еще $500 млн Россия предоставит в 2021 г.
Министр пояснил, что Россия в среднем предоставляет кредиты на срок около 10 лет и будет руководствоваться этими сроками при подготовке условий предоставления заемных средств.
Силуанов также сообщил, что Белоруссия направит основную часть кредита в $500 млн, который получит по линии ЕФСР, на погашение долга в $330 млн перед российским «Газпромом», передавал ТАСС.
Президент России Владимир Путин 14 сентября объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Это было сделано во время встречи в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой, и отказались считать это вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.