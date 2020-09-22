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Самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицами в Екатеринбурге

Ведомости

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после столкновением самолета «Аэрофлота» с птицами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По ее поручению Свердловская транспортная прокуратура оценит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Инцидент произошел на высоте 100 м при вылете из екатеринбургского аэропорта «Кольцово». Самолет следовал из Екатеринбурга в Москву.

«На борту находились 69 пассажиров и пять членов экипажа», ‒ сообщила прокуратура. После инцидента командир самолета принял решение проследовать до места назначения ‒ в аэропорт «Шереметьево».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных