Самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицами в Екатеринбурге

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после столкновением самолета «Аэрофлота» с птицами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По ее поручению Свердловская транспортная прокуратура оценит соблюдение законодательства о безопасности полетов.