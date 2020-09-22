Самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицами в Екатеринбурге
Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после столкновением самолета «Аэрофлота» с птицами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По ее поручению Свердловская транспортная прокуратура оценит соблюдение законодательства о безопасности полетов.
Инцидент произошел на высоте 100 м при вылете из екатеринбургского аэропорта «Кольцово». Самолет следовал из Екатеринбурга в Москву.
«На борту находились 69 пассажиров и пять членов экипажа», ‒ сообщила прокуратура. После инцидента командир самолета принял решение проследовать до места назначения ‒ в аэропорт «Шереметьево».