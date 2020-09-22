Убийца Леннона спустя 40 лет извинился перед его вдовой

Йоко Оно оспаривала каждую попытку убийцы своего мужа выйти из тюрьмы. В 2015 г. в интервью The Daily Beast она рассказала, что боится, что Чепмена отпустят, так как, если он убил один раз, то может сделать это с ней или их с Ленноном сыном Шоном.