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Убийца Леннона спустя 40 лет извинился перед его вдовой

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Марк Чепмен, в 1980 г. застреливший фронтмена рок-группы «The Beatles» Джона Леннона, извинился перед его вдовой Йоко Оно во время своего одиннадцатого слушания по условно-досрочному освобождению, сообщает BBC. Чепмен был осужден на пожизненное заключение с правом досрочного освобождения не менее чем через 20 лет после вынесения приговора.

«Я просто хочу повторить, что прошу прощения за свое преступление. Я хочу добавить это и особо подчеркнуть. Это был чрезвычайно эгоистичный поступок. Мне очень жаль, что я причинил ей боль», — приводит агентство слова Чепмена.

В ходе слушания Чепмен рассказал, что убил Леннона «ради славы», и назвал себя «очень эгоистичным человеком», завидовавшим популярности музыканта, который был «иконой». Комиссия отказала Чепмену в УДО, заявив, что это «несовместимо с благосостоянием общества». 

Йоко Оно оспаривала каждую попытку убийцы своего мужа выйти из тюрьмы. В 2015 г. в интервью The Daily Beast она рассказала, что боится, что Чепмена отпустят, так как, если он убил один раз, то может сделать это с ней или их с Ленноном сыном Шоном. 

Чепмен застрелил лидера «The Beatles» 8 декабря 1980 г. возле дома музыканта в Нью-Йорке. На момент совершения преступления убийце было 25 лет. Сейчас ему 65 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных