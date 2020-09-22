Убийца Леннона спустя 40 лет извинился перед его вдовой
Марк Чепмен, в 1980 г. застреливший фронтмена рок-группы «The Beatles» Джона Леннона, извинился перед его вдовой Йоко Оно во время своего одиннадцатого слушания по условно-досрочному освобождению, сообщает BBC. Чепмен был осужден на пожизненное заключение с правом досрочного освобождения не менее чем через 20 лет после вынесения приговора.
«Я просто хочу повторить, что прошу прощения за свое преступление. Я хочу добавить это и особо подчеркнуть. Это был чрезвычайно эгоистичный поступок. Мне очень жаль, что я причинил ей боль», — приводит агентство слова Чепмена.
В ходе слушания Чепмен рассказал, что убил Леннона «ради славы», и назвал себя «очень эгоистичным человеком», завидовавшим популярности музыканта, который был «иконой». Комиссия отказала Чепмену в УДО, заявив, что это «несовместимо с благосостоянием общества».
Йоко Оно оспаривала каждую попытку убийцы своего мужа выйти из тюрьмы. В 2015 г. в интервью The Daily Beast она рассказала, что боится, что Чепмена отпустят, так как, если он убил один раз, то может сделать это с ней или их с Ленноном сыном Шоном.
Чепмен застрелил лидера «The Beatles» 8 декабря 1980 г. возле дома музыканта в Нью-Йорке. На момент совершения преступления убийце было 25 лет. Сейчас ему 65 лет.