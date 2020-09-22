Глава Евросовета перенес саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус
Председатель Европейского совета Шарль Мишель перенес специальный саммит ЕС, запланированный на 24-25 сентября, на 1-2 октября из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщил его представитель Баренд Лейтс на своей странице в Twitter.
«(Мишель) решил перенести специальное заседание Совета Европы, запланированное на 24 и 25 сентября, на 1 и 2 октября … Сегодня стало известно, что у сотрудника службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, сдал положительный тест на COVID», — говорится в сообщении.
Лейтс также отметил, что в соответствии с действующими в Бельгии правилами, Мишель ушел на карантин. По его словам, глава Евросовета регулярно проверяется на коронавирус, вчерашний тест показал отрицательный результат.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента заявил, что ЕС намерен в ближайшее время принять новый пакет индивидуальных санкций против лиц, причастных к насилию в Белоруссии. Боррель выразил надежду, что вопрос о санкциях будет согласован до чрезвычайного заседания Европейского совета, которое должно было пройти с 24 по 25 сентября.