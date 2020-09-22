Глава Евросовета перенес саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента заявил, что ЕС намерен в ближайшее время принять новый пакет индивидуальных санкций против лиц, причастных к насилию в Белоруссии. Боррель выразил надежду, что вопрос о санкциях будет согласован до чрезвычайного заседания Европейского совета, которое должно было пройти с 24 по 25 сентября.