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Глава Евросовета перенес саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель перенес специальный саммит ЕС, запланированный на 24-25 сентября, на 1-2 октября из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщил его представитель Баренд Лейтс на своей странице в Twitter.

«(Мишель) решил перенести специальное заседание Совета Европы, запланированное на 24 и 25 сентября, на 1 и 2 октября … Сегодня стало известно, что у сотрудника службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, сдал положительный тест на COVID», — говорится в сообщении.

Лейтс также отметил, что в соответствии с действующими в Бельгии правилами, Мишель ушел на карантин. По его словам, глава Евросовета регулярно проверяется на коронавирус, вчерашний тест показал отрицательный результат. 

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента заявил, что ЕС намерен в ближайшее время принять новый пакет индивидуальных санкций против лиц, причастных к насилию в Белоруссии. Боррель выразил надежду, что вопрос о санкциях будет согласован до чрезвычайного заседания Европейского совета, которое должно было пройти с 24 по 25 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных