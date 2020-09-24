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В Белоруссии завели около 280 дел об участии несовершеннолетних в митингах

Ведомости

В Белоруссии рассматривается около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных митингах, сообщил заместитель премьер-министра республики Игорь Петришенко, передает «БелТа».

«На рассмотрении порядка 280 административных дел по нарушению несовершеннолетними правил поведения и участию в несанкционированных митингах. Соответственно, их законные представители приглашаются на комиссии по делам несовершеннолетних и принимаются соответствующие меры», ‒ сказал Петришенко на заседании Национальной комиссии по правам ребенка.

Он рассказал, что 20 родителей сознательно привлекли к несанкционированным мероприятиям 25 детей. По его словам, это все попало на видео и решению родителей будет дана правовая оценка. 26 родителей, которые присутствовали на митингах вместе с детьми, уже привлечены к административной ответственности.

Ранее белорусский правозащитный центр «Весна» сообщал, что с начала кампании по выборам президента Белоруссии ‒ за 4,5 месяца ‒ в стране было заведено более 250 уголовных дел в отношении кандидатов в президенты, активистов из штабов оппозиционных кандидатов в президенты и участников акций протеста, которые начались после сразу после объявления результатов выборов 9 августа. СК Белоруссии в начале сентября сообщал о возбуждении с начала августа 50 уголовных дел, в частности по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. 

Ранее по теме: Белорусские правозащитники заявили о 250 делах против оппозиционеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных