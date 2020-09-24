В Белоруссии завели около 280 дел об участии несовершеннолетних в митингах

Ранее белорусский правозащитный центр «Весна» сообщал, что с начала кампании по выборам президента Белоруссии ‒ за 4,5 месяца ‒ в стране было заведено более 250 уголовных дел в отношении кандидатов в президенты, активистов из штабов оппозиционных кандидатов в президенты и участников акций протеста, которые начались после сразу после объявления результатов выборов 9 августа. СК Белоруссии в начале сентября сообщал о возбуждении с начала августа 50 уголовных дел, в частности по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.