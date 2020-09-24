В Белоруссии завели около 280 дел об участии несовершеннолетних в митингах
В Белоруссии рассматривается около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных митингах, сообщил заместитель премьер-министра республики Игорь Петришенко, передает «БелТа».
«На рассмотрении порядка 280 административных дел по нарушению несовершеннолетними правил поведения и участию в несанкционированных митингах. Соответственно, их законные представители приглашаются на комиссии по делам несовершеннолетних и принимаются соответствующие меры», ‒ сказал Петришенко на заседании Национальной комиссии по правам ребенка.
Он рассказал, что 20 родителей сознательно привлекли к несанкционированным мероприятиям 25 детей. По его словам, это все попало на видео и решению родителей будет дана правовая оценка. 26 родителей, которые присутствовали на митингах вместе с детьми, уже привлечены к административной ответственности.
Ранее белорусский правозащитный центр «Весна» сообщал, что с начала кампании по выборам президента Белоруссии ‒ за 4,5 месяца ‒ в стране было заведено более 250 уголовных дел в отношении кандидатов в президенты, активистов из штабов оппозиционных кандидатов в президенты и участников акций протеста, которые начались после сразу после объявления результатов выборов 9 августа. СК Белоруссии в начале сентября сообщал о возбуждении с начала августа 50 уголовных дел, в частности по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.