Против адвоката Добровинского возбудили новое дисциплинарное производство

Ранее региональные управления Минюста внесли в адвокатские палаты представления о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Александра Добровинского. Внесение представлений связано с публичными высказываниями адвокатов в ходе рассмотрения уголовного дела. Такие высказывания демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности, отметили в Минюсте.