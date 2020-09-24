Против адвоката Добровинского возбудили новое дисциплинарное производство
Второе дисциплинарное производство возбуждено в отношении адвоката стороны потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александра Добровинского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Адвокатской палаты.
«Возбуждено [по результатам рассмотрения представления ГУ Минюста по Москве] и будет рассматриваться совместно с дисциплинарным производством, ранее возбужденным президентом ФПА (Федеральной палаты адвокатов РФ)», ‒ сказала представитель палаты.
Ранее региональные управления Минюста внесли в адвокатские палаты представления о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Александра Добровинского. Внесение представлений связано с публичными высказываниями адвокатов в ходе рассмотрения уголовного дела. Такие высказывания демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности, отметили в Минюсте.
Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенном в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 000 руб. Позже Пашаева лишили статуса адвоката.