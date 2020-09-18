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Добровинский прокомментировал лишение Пашаева адвокатского статуса

Ведомости

Адвокат Александр Добровинский, представлявший пострадавшую сторону в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, прокомментировал лишение защитника актера Эльмана Пашаева адвокатского статуса, отметив, что будет скучать по нему. Об этом он сказал телеканалу «360».

«Мне не к лицу комментировать решение коллег... Говорить о том, хорошо или плохо поступили — это не к лицу. Но могу еще раз сказать, что по Пашаеву буду скучать, как и многие», — сказал Добровинский. Он подчеркнул, что комментировать правильность решение Адвокатской палаты Северной Осетии о лишении Пашаева статуса адвоката «не этично». 

Ранее сегодня совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил Пашаева статуса адвоката. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство в отношении Пашаева, объяснил его наказание тем, что тот разыграл «водевиль» в деле о ДТП, в котором погиб человек. Пилипенко назвал решение адекватным. Пашаев заявил, что намерен через год вернуть себе статус адвоката.

ДТП с участием Ефремова и курьера Сергея Захарова произошло 8 июня этого года. Следствие установило, что актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ехал на Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого был Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице 9 июня. Ефремов был задержан и признал вину, но, начав сотрудничать с Пашаевым, отказался от своих слов. Перед финальным заседанием 3 сентября актер вновь признал себя виновником произошедшего.

Решением Пресненского суда Ефремов получил 8 лет колонии общего режима и штраф в 800 000 руб. за совершение в состоянии опьянения ДТП со смертельным исходом. После этого он отказался от услуг Пашаева.

Ранее по теме: Пашаева лишили статуса адвоката

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных