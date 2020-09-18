Добровинский прокомментировал лишение Пашаева адвокатского статуса
Адвокат Александр Добровинский, представлявший пострадавшую сторону в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, прокомментировал лишение защитника актера Эльмана Пашаева адвокатского статуса, отметив, что будет скучать по нему. Об этом он сказал телеканалу «360».
«Мне не к лицу комментировать решение коллег... Говорить о том, хорошо или плохо поступили — это не к лицу. Но могу еще раз сказать, что по Пашаеву буду скучать, как и многие», — сказал Добровинский. Он подчеркнул, что комментировать правильность решение Адвокатской палаты Северной Осетии о лишении Пашаева статуса адвоката «не этично».
Ранее сегодня совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил Пашаева статуса адвоката. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство в отношении Пашаева, объяснил его наказание тем, что тот разыграл «водевиль» в деле о ДТП, в котором погиб человек. Пилипенко назвал решение адекватным. Пашаев заявил, что намерен через год вернуть себе статус адвоката.
ДТП с участием Ефремова и курьера Сергея Захарова произошло 8 июня этого года. Следствие установило, что актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ехал на Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого был Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице 9 июня. Ефремов был задержан и признал вину, но, начав сотрудничать с Пашаевым, отказался от своих слов. Перед финальным заседанием 3 сентября актер вновь признал себя виновником произошедшего.
Решением Пресненского суда Ефремов получил 8 лет колонии общего режима и штраф в 800 000 руб. за совершение в состоянии опьянения ДТП со смертельным исходом. После этого он отказался от услуг Пашаева.