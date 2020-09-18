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Пашаев заявил о намерении вернуть статус адвоката

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Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, намерен через год вернуть себе статус адвоката, которого сегодня был лишен. Об этом он рассказал журналистам в здании адвокатской палаты Северной Осетии после вынесения решения.

«Я от этого не перестану любить народ Осетинской республики. Я вами горжусь, гордился. Я вас уверяю, год пройдет, я все равно вернусь в эту палату», ‒ цитирует Пашаева ТАСС.

Пашаев считает, что не заслуживает лишения адвокатского статуса за высказывания во время расследования дела Ефремова. Он подчеркнул, что не согласен с решением совета адвокатской палаты. Комментируя вероятность обжалования решения, Пашаев заявил, что будет действовать в правовом поле.

Ранее сегодня Федеральная палата адвокатов России сообщила, что совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил Пашаева статуса адвоката. Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство в отношении Пашаева, заявил, что тот разыграл «водевиль» в деле о ДТП, в котором погиб человек, так что полученное им наказание является адекватным.

Ранее по теме: Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных