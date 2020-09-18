Пашаев заявил о намерении вернуть статус адвоката

Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, намерен через год вернуть себе статус адвоката, которого сегодня был лишен. Об этом он рассказал журналистам в здании адвокатской палаты Северной Осетии после вынесения решения.