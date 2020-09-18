Пашаев заявил о намерении вернуть статус адвоката
Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, намерен через год вернуть себе статус адвоката, которого сегодня был лишен. Об этом он рассказал журналистам в здании адвокатской палаты Северной Осетии после вынесения решения.
«Я от этого не перестану любить народ Осетинской республики. Я вами горжусь, гордился. Я вас уверяю, год пройдет, я все равно вернусь в эту палату», ‒ цитирует Пашаева ТАСС.
Пашаев считает, что не заслуживает лишения адвокатского статуса за высказывания во время расследования дела Ефремова. Он подчеркнул, что не согласен с решением совета адвокатской палаты. Комментируя вероятность обжалования решения, Пашаев заявил, что будет действовать в правовом поле.
Ранее сегодня Федеральная палата адвокатов России сообщила, что совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил Пашаева статуса адвоката. Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство в отношении Пашаева, заявил, что тот разыграл «водевиль» в деле о ДТП, в котором погиб человек, так что полученное им наказание является адекватным.