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В Британии зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса

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Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 6634, что является самым высоким показателем с начала пандемии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные правительства страны.

«В четверг в Великобритании зарегистрировано наибольшее количество ежедневных случаев COVID-19 ‒ 6634», ‒ пишет Reuters.

При этом агентство отмечает, что рост этого показателя частично отражает увеличение количества проведенных тестов на коронавирус.

22 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте страны объявил о введении в стране ряда ограничений в связи с распространением коронавируса. Согласно распоряжению главы правительства, барам и ресторанам необходимо закрываться в 22.00, также в стране усиливается масочный режим. При этом Джонсон предупредил о возможности введения дополнительных ограничений.

Ранее по теме: Великобритания вернет ограничения из-за второй волны коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных