В Британии зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки составило 6634, что является самым высоким показателем с начала пандемии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные правительства страны.
«В четверг в Великобритании зарегистрировано наибольшее количество ежедневных случаев COVID-19 ‒ 6634», ‒ пишет Reuters.
При этом агентство отмечает, что рост этого показателя частично отражает увеличение количества проведенных тестов на коронавирус.
22 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте страны объявил о введении в стране ряда ограничений в связи с распространением коронавируса. Согласно распоряжению главы правительства, барам и ресторанам необходимо закрываться в 22.00, также в стране усиливается масочный режим. При этом Джонсон предупредил о возможности введения дополнительных ограничений.