В Британии зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса

22 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте страны объявил о введении в стране ряда ограничений в связи с распространением коронавируса. Согласно распоряжению главы правительства, барам и ресторанам необходимо закрываться в 22.00, также в стране усиливается масочный режим. При этом Джонсон предупредил о возможности введения дополнительных ограничений.