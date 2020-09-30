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Египет сделает туристические визы бесплатными до мая

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Египет до конца следующего апреля включительно не будет взимать пошлины за туристические визы при въезде в некоторые провинции, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров страны.

«Среди мер — освобождение туристов, прибывающих в провинции Южный Синай, Красное море, Луксор, Асуан от оплаты пошлины за визу, до 30 апреля 2021 года», — цитирует сообщение кабмина агентство. Также местное правительство разрешило туристическим фирмам отсрочить выплату задолженностей.

Ранее в качестве меры по поддержке туризма в стране Египет до конца октября 2020 г. отказался от пошлин на визы для туристов, прибывающих в Южный Синай, Красное море и Матрух.

Распоряжение о возобновлении авиасообщения с Египтом премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 3 сентября. 9 сентября рейсы в страну возобновил «Аэрофлот». Также в Египет летают самолеты из нескольких городов Украины, Белоруссии и ряда европейских стран. 

Ранее по теме: Россия поставит в Египет 25 млн доз вакцины «Спутник V»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных