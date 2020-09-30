Египет сделает туристические визы бесплатными до мая
Египет до конца следующего апреля включительно не будет взимать пошлины за туристические визы при въезде в некоторые провинции, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров страны.
«Среди мер — освобождение туристов, прибывающих в провинции Южный Синай, Красное море, Луксор, Асуан от оплаты пошлины за визу, до 30 апреля 2021 года», — цитирует сообщение кабмина агентство. Также местное правительство разрешило туристическим фирмам отсрочить выплату задолженностей.
Ранее в качестве меры по поддержке туризма в стране Египет до конца октября 2020 г. отказался от пошлин на визы для туристов, прибывающих в Южный Синай, Красное море и Матрух.
Распоряжение о возобновлении авиасообщения с Египтом премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 3 сентября. 9 сентября рейсы в страну возобновил «Аэрофлот». Также в Египет летают самолеты из нескольких городов Украины, Белоруссии и ряда европейских стран.