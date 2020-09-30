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Москонцерт приостановил продажу билетов на концерты в октябре

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Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия с 1 по 31 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

«В данный момент у нас остановлена продажа билетов на мероприятия 1-31 октября. Билеты не будут продаваться на все наши мероприятия — как концерты, так и спектакли», — говорится в сообщении. Связано ли это с распространением коронавирусной инфекции в Москве, не уточняется.

С 28 сентября в Москве и нескольких регионах России введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями. В столице этот режим включает также беременных женщин и будет длиться до 28 октября. Московские школьники отправлены на двухнедельные каникулы с 5 октября по 18 октября.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работающих пенсионеров и хронически больных жителей взять больничный или отпуск для соблюдения самоизоляции. Московские власти попросил перевести как можно больше сотрудников на удаленку, в первую очередь, пожилых, а также родителей ушедших на каникулы учащихся. В России, по данным на 30 сентября, третий день подряд оперштаб сообщает о более 8000 новых случаев коронавируса за сутки.

По данным оперштаба, 30 сентября в Москве выявлено 2 308 заражений коронавирусом. В целом в России за сутки выявили 8 481 новых случаев. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 176 286. Умерли за день 177 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 722. За сутки в России полностью выздоровели 5 858 человек. Общее число выздоровевших выросло до 958 257 человек.

Ранее по теме: В России выявили 8 481 новый случай коронавируса за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных