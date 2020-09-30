Москонцерт приостановил продажу билетов на концерты в октябре

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работающих пенсионеров и хронически больных жителей взять больничный или отпуск для соблюдения самоизоляции. Московские власти попросил перевести как можно больше сотрудников на удаленку, в первую очередь, пожилых, а также родителей ушедших на каникулы учащихся. В России, по данным на 30 сентября, третий день подряд оперштаб сообщает о более 8000 новых случаев коронавируса за сутки.