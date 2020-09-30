Москонцерт приостановил продажу билетов на концерты в октябре
Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия с 1 по 31 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
«В данный момент у нас остановлена продажа билетов на мероприятия 1-31 октября. Билеты не будут продаваться на все наши мероприятия — как концерты, так и спектакли», — говорится в сообщении. Связано ли это с распространением коронавирусной инфекции в Москве, не уточняется.
С 28 сентября в Москве и нескольких регионах России введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями. В столице этот режим включает также беременных женщин и будет длиться до 28 октября. Московские школьники отправлены на двухнедельные каникулы с 5 октября по 18 октября.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работающих пенсионеров и хронически больных жителей взять больничный или отпуск для соблюдения самоизоляции. Московские власти попросил перевести как можно больше сотрудников на удаленку, в первую очередь, пожилых, а также родителей ушедших на каникулы учащихся. В России, по данным на 30 сентября, третий день подряд оперштаб сообщает о более 8000 новых случаев коронавируса за сутки.
По данным оперштаба, 30 сентября в Москве выявлено 2 308 заражений коронавирусом. В целом в России за сутки выявили 8 481 новых случаев. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 176 286. Умерли за день 177 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 722. За сутки в России полностью выздоровели 5 858 человек. Общее число выздоровевших выросло до 958 257 человек.