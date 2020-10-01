Собянин пригрозил компаниям санкциями за нарушение требований по COVID-19
Московские власти усилят контроль за соблюдением требований врачей в связи с угрозой распространения коронавируса, допустившим серьезные нарушения предприятиям будут грозить санкции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, количество передвигающихся на общественном транспорте в Москве не снижается, а на дорогах девятибальные пробки.
«Очевидно, что просто рекомендации не работают, поэтому мы… будем запрашивать у предприятий четкую информацию, более того, направлять им информацию о том, что у них работают люди, которым 65+, хронические больные, что их надо обязательно переводить на дистанционную работу. Ну а если совсем не услышат, тогда будем вводить санкции», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
С 28 сентября в Москве и нескольких регионах России введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Собянин призвал работающих пенсионеров и хронически больных взять больничный или отпуск для соблюдения самоизоляции. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы.