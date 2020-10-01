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Собянин пригрозил компаниям санкциями за нарушение требований по COVID-19

Ведомости

Московские власти усилят контроль за соблюдением требований врачей в связи с угрозой распространения коронавируса, допустившим серьезные нарушения предприятиям будут грозить санкции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, количество передвигающихся на общественном транспорте в Москве не снижается, а на дорогах девятибальные пробки.

«Очевидно, что просто рекомендации не работают, поэтому мы… будем запрашивать у предприятий четкую информацию, более того, направлять им информацию о том, что у них работают люди, которым 65+, хронические больные, что их надо обязательно переводить на дистанционную работу. Ну а если совсем не услышат, тогда будем вводить санкции», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

С 28 сентября в Москве и нескольких регионах России введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Собянин призвал работающих пенсионеров и хронически больных взять больничный или отпуск для соблюдения самоизоляции. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы.

Ранее по теме: Собянин обязал работодателей перевести не менее 30% сотрудников на удаленку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных