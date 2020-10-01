Собянин пригрозил компаниям санкциями за нарушение требований по COVID-19

«Очевидно, что просто рекомендации не работают, поэтому мы… будем запрашивать у предприятий четкую информацию, более того, направлять им информацию о том, что у них работают люди, которым 65+, хронические больные, что их надо обязательно переводить на дистанционную работу. Ну а если совсем не услышат, тогда будем вводить санкции», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».