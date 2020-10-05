Вирусолог назвал сроки возможного повторного заражения коронавирусом
Иммунитет к коронавирусу у переболевших им пациентов действует полгода, затем появляется риск повторного заражения, заявил Ura.ru сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.
«Постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая. Поэтому те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения», — сказал Чепурнов.
Вирусолог пояснил, что, согласно наблюдениям за выздоровевшими от коронавируса, антитела к вирусу снижаются вплоть до полного исчезновения в течение трех-четырех месяцев после выздоровления. К пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает реагировать на коронавирусный антиген.
У врачей, по его словам, больше нет надежды на формирование коллективного иммунитета к коронавирусу с помощью переболевания им большого числа людей. «Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевания больше нет. Раньше мы думали, что не вакцинами, так массовым переболеванием сформируем коллективный иммунитет. Но нет, сегодня стало ясно, что сделать это не удастся», — сказал Чепурнов.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
Центр «Вектор» закончил клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Планируется зарегистрировать вакцину до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.