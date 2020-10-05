Вирусолог назвал сроки возможного повторного заражения коронавирусом

У врачей, по его словам, больше нет надежды на формирование коллективного иммунитета к коронавирусу с помощью переболевания им большого числа людей. «Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевания больше нет. Раньше мы думали, что не вакцинами, так массовым переболеванием сформируем коллективный иммунитет. Но нет, сегодня стало ясно, что сделать это не удастся», — сказал Чепурнов.