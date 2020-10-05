Сентябрь в этом году стал самым теплым в России за 130 лет
Средняя температура в сентябре стала самой высокой для этого сезона в России за последние 130 лет метеорологических наблюдений, заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, ученые наблюдают тренд на потепление.
«В России самый теплый (сентябрь) за всю 130-летнюю историю измерений», — цитирует «РИА Новости» Макарову. По ее словам, температура в сентябре превысила норму на всех территориях за исключением нескольких. При этом самые большие аномалии наблюдались на севере Евразии, где температура превышала норму на 5-6°C, отметила специалист.
«Аномалия +4 от Новой Земли до Тикси (Северо-Восток Якутии, Север Красноярского края, Таймыр и т.д.). В течение месяца там неоднократно обновлялись рекорды максимальной температуры», — пояснила Макарова, добавив, что в основном эта температурная аномалия была обеспечена за счет северных регионов.
При этом на Европейской территории аномалия была меньше: на юго-востоке температура была около нормы, а на западе и севере превышение над нормой составило 2-3°C.