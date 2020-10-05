Сентябрь в этом году стал самым теплым в России за 130 лет

«В России самый теплый (сентябрь) за всю 130-летнюю историю измерений», — цитирует «РИА Новости» Макарову. По ее словам, температура в сентябре превысила норму на всех территориях за исключением нескольких. При этом самые большие аномалии наблюдались на севере Евразии, где температура превышала норму на 5-6°C, отметила специалист.