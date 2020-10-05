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Сентябрь в этом году стал самым теплым в России за 130 лет

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Средняя температура в сентябре стала самой высокой для этого сезона в России за последние 130 лет метеорологических наблюдений, заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, ученые наблюдают тренд на потепление.

«В России самый теплый (сентябрь) за всю 130-летнюю историю измерений», — цитирует «РИА Новости» Макарову. По ее словам, температура в сентябре превысила норму на всех территориях за исключением нескольких. При этом самые большие аномалии наблюдались на севере Евразии, где температура превышала норму на 5-6°C, отметила специалист.

«Аномалия +4 от Новой Земли до Тикси (Северо-Восток Якутии, Север Красноярского края, Таймыр и т.д.). В течение месяца там неоднократно обновлялись рекорды максимальной температуры», — пояснила Макарова, добавив, что в основном эта температурная аномалия была обеспечена за счет северных регионов.

При этом на Европейской территории аномалия была меньше: на юго-востоке температура была около нормы, а на западе и севере превышение над нормой составило 2-3°C.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных