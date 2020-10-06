Москва вышла к пиковым значениям весны по распространению COVID-19

«Сегодня у нас зафиксированы два негативных антирекорда. Были выявлены 4 000 новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально — за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1000 человек с ковидом в больницы, их составляют пациенты, болеющие в средней степени или тяжело. Таким образом, по сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», — сказала Ракова.