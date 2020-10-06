Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Москва вышла к пиковым значениям весны по распространению COVID-19

Ведомости

Показатели заболеваемости коронавирусом и госпитализации в Москве поднялись до пиковых значений середины весны, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.

«Сегодня у нас зафиксированы два негативных антирекорда. Были выявлены 4 000 новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально — за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1000 человек с ковидом в больницы, их составляют пациенты, болеющие в средней степени или тяжело. Таким образом, по сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», — сказала Ракова.

Заммэра Москвы призвала людей из групп риска оставаться дома, остальных — носить маски, избегать мест скопления людей и по возможности ограничить контакты.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы. Также мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями.

6 октября в Москве было выявлено 4082 случая заражения коронавирусом, в целом по России — 11 615 случаев. Последний раз число новых заболевших за сутки превышало 11000 — 11 мая — тогда зарегистрировали 11 656 новых заболевших. Всего в России зарегистрировано 1 237 504 случаев коронавируса. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных