Москва вышла к пиковым значениям весны по распространению COVID-19
Показатели заболеваемости коронавирусом и госпитализации в Москве поднялись до пиковых значений середины весны, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.
«Сегодня у нас зафиксированы два негативных антирекорда. Были выявлены 4 000 новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально — за прошедшие сутки мы госпитализировали более 1000 человек с ковидом в больницы, их составляют пациенты, болеющие в средней степени или тяжело. Таким образом, по сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», — сказала Ракова.
Заммэра Москвы призвала людей из групп риска оставаться дома, остальных — носить маски, избегать мест скопления людей и по возможности ограничить контакты.
С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы. Также мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями.
6 октября в Москве было выявлено 4082 случая заражения коронавирусом, в целом по России — 11 615 случаев. Последний раз число новых заболевших за сутки превышало 11000 — 11 мая — тогда зарегистрировали 11 656 новых заболевших. Всего в России зарегистрировано 1 237 504 случаев коронавируса. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.