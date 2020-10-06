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Мишустин встретился с победительницей «Лидеров России»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с одной из победительниц конкурса «Лидеры России» Людмилой Некрасовой, сообщает пресс-служба правительства.

Некрасову, являющуюся директором Экономического лицея Новосибирска, премьер выбрал своей подопечной на конкурсе. В ходе общения с Мишустиным она выразила готовность к активному участию в совершенствовании системы образования в России.

«Людмила Андреевна, рассчитываю на вашу поддержку, профессиональный опыт человека, который знает специфику образовательных процессов. Вы сможете высказать своё мнение и принять активное участие в работе по развитию системы образования», — сказал Мишустин.

7 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал членов правительства присоединиться к программе наставничества в рамках конкурса. Целью «Лидеров России» является выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей.

Ранее по теме: Четыре вице-премьера стали наставниками конкурса «Лидеры России»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных