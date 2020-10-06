Мишустин встретился с победительницей «Лидеров России»
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с одной из победительниц конкурса «Лидеры России» Людмилой Некрасовой, сообщает пресс-служба правительства.
Некрасову, являющуюся директором Экономического лицея Новосибирска, премьер выбрал своей подопечной на конкурсе. В ходе общения с Мишустиным она выразила готовность к активному участию в совершенствовании системы образования в России.
«Людмила Андреевна, рассчитываю на вашу поддержку, профессиональный опыт человека, который знает специфику образовательных процессов. Вы сможете высказать своё мнение и принять активное участие в работе по развитию системы образования», — сказал Мишустин.
7 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал членов правительства присоединиться к программе наставничества в рамках конкурса. Целью «Лидеров России» является выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей.