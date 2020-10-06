Власти Москвы назвали причину роста заболеваемости коронавирусом

«Мы вышли на те цифры, которые у нас были весной. После длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернусь в город. Но... на мой взгляд, основная причина — это поведенческая причина. Несмотря на то, что у нас высокие цифры заболеваемости идет тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», — сказала она.