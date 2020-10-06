Власти Москвы назвали причину роста заболеваемости коронавирусом
Рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с «тотальным» несоблюдением масочного режима, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
«Мы вышли на те цифры, которые у нас были весной. После длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернусь в город. Но... на мой взгляд, основная причина — это поведенческая причина. Несмотря на то, что у нас высокие цифры заболеваемости идет тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», — сказала она.
За последние сутки в России зафиксировано 11 615 новых случаев коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 237 504. Умерли за день 188 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 21 663.
В Москве за сутки выявлено 4082 случая заражения коронавирусом, 1 156 пациентов выздоровели, 31 человек умер. Всего в столице зафиксировано 311 559 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+411), Подмосковье (+347), Ростовская (+253) и Нижегородская области (+204).
В топ-три по общему количеству заболевших входят Москва (311 559), Московская область (75 317) и Санкт-Петербург (45 176).