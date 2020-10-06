Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Власти Москвы назвали причину роста заболеваемости коронавирусом

Ведомости

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с «тотальным» несоблюдением масочного режима, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1». 

«Мы вышли на те цифры, которые у нас были весной. После длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернусь в город. Но... на мой взгляд, основная причина — это поведенческая причина. Несмотря на то, что у нас высокие цифры заболеваемости идет тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», — сказала она.

За последние сутки в России зафиксировано 11 615 новых случаев коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 237 504. Умерли за день 188 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 21 663.

В Москве за сутки выявлено 4082 случая заражения коронавирусом, 1 156 пациентов выздоровели, 31 человек умер. Всего в столице зафиксировано 311 559 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+411), Подмосковье (+347), Ростовская (+253) и Нижегородская области (+204).

В топ-три по общему количеству заболевших входят Москва (311 559), Московская область (75 317) и Санкт-Петербург (45 176).

Ранее по теме: В России впервые за пять месяцев выявили более 11000 новых случаев COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных