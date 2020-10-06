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В Москве не будут вводить штрафы за проезд по заблокированным картам

Ведомости

Проезд по социальным картам, которые были временно заблокированы из-за ограничений, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом, не будет наказываться штрафами. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Речь о штрафах для физических лиц не идет. Но при этом никто не отменял обязательного ношения в магазинах, в торговых центрах, где большое скопление граждан, масок и перчаток», — сказал он.

Он также добавил, что московские власти не намерены возвращать пропускной режим в столице. «Сейчас об этом речи не идет», — сказал он, отвечая на вопрос, намерены ли власти вводить пропускной режим.

С 28 сентября сроком на месяц в Москве действует домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьники с 5 по 18 октября отправлены на продленные каникулы, у них, равно как и у пенсионеров, с 9 октября заблокированы социальные карты для проезда в общественном транспорте. Работодателей обязали отправить до 30% сотрудников на удаленку, включая тех, кто старше 65 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных