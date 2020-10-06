В Москве не будут вводить штрафы за проезд по заблокированным картам
Проезд по социальным картам, которые были временно заблокированы из-за ограничений, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом, не будет наказываться штрафами. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
«Речь о штрафах для физических лиц не идет. Но при этом никто не отменял обязательного ношения в магазинах, в торговых центрах, где большое скопление граждан, масок и перчаток», — сказал он.
Он также добавил, что московские власти не намерены возвращать пропускной режим в столице. «Сейчас об этом речи не идет», — сказал он, отвечая на вопрос, намерены ли власти вводить пропускной режим.
С 28 сентября сроком на месяц в Москве действует домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьники с 5 по 18 октября отправлены на продленные каникулы, у них, равно как и у пенсионеров, с 9 октября заблокированы социальные карты для проезда в общественном транспорте. Работодателей обязали отправить до 30% сотрудников на удаленку, включая тех, кто старше 65 лет.