В Армении опровергли обстрел нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан
Вооруженные силы Армении не обстреливали нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, заявила пресс-секретарь министерства обороны страны Шушан Степанян.
«Заявление Азербайджана о том, что армянские подразделения пытались нанести удар по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, является наглой ложью. Мы неоднократно заявляли, что мы не атакуем объекты нефтегазовой инфраструктуры», — написала она в Twitter.
По ее словам, вооруженные силы Армении будут вести огонь только по военным объектам Азербайджана, которые используются для обстрелов Нагорного Карабаха.
Ранее сегодня в генпрокуратуре Азербайджана рассказали, что азербайджанскими военными была пресечена попытка обстрела территории, где проходит нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала первое с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 г. крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны.