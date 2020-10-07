Мишустин утвердил страны для получения электронной визы в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень стран, граждане которых с 2021 г. смогут оформлять электронные визы для въезда в Россию.
В правительстве пояснили, что в перечень вошли все страны, на которые распространялся пилотный проект по введению электронных виз, кроме Катара. С 23 февраля 2020 г. между Россией и Катаром действует безвизовый режим.
В список вошли 52 страны. Среди них, например, Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Италия, Кипр, Китай (включая Тайвань), КНДР, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Турция, Франция, Чехия, Япония и другие.
Пилотный проект по введению электронной визы был запущен в 2017 г. Иностранцы могли пересекать границу с Россией на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом получатели электронных виз не могли покинуть территорию региона, в который приехали.
С 2021 г. въехать в Россию по электронной визе можно будет через любой пропускной пункт, рассказали в пресс-службе. Также можно будет путешествовать по всей России, время пребывания в стране увеличится с 8 до 16 дней.
Электронную визу можно будет оформить для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее приучения не нужны документы, подтверждающие цель поездки. Консульский сбор составит $40, для детей до шести лет — бесплатно, говорится в сообщении.