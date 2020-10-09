В России за сутки впервые провели более 500 000 тестов на коронавирус
Впервые за сутки в России провели более 500 000 тестов на COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.
«За сутки проведено 507 000 тестов на коронавирус», — говорится в сообщении. По данным ведомства, всего в стране за время пандемии проведено более 49,6 млн тестов. Под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией остаются более 251 500 человек.
В середине сентября мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост числа выявленных в Москве случаев COVID-19 увеличением количества тестов на вирус. За последние сутки в России зафиксировано 12 126 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это рекордный суточный прирост за все время пандемии. Прежний рекорд был зафиксирован 11 мая — тогда заболели 11 656 человек.