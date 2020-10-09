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В России за сутки впервые провели более 500 000 тестов на коронавирус

Ведомости

Впервые за сутки в России провели более 500 000 тестов на COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«За сутки проведено 507 000 тестов на коронавирус», — говорится в сообщении. По данным ведомства, всего в стране за время пандемии проведено более 49,6 млн тестов. Под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией остаются более 251 500 человек.

В середине сентября мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост числа выявленных в Москве случаев COVID-19 увеличением количества тестов на вирус. За последние сутки в России зафиксировано 12 126 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это рекордный суточный прирост за все время пандемии. Прежний рекорд был зафиксирован 11 мая — тогда заболели 11 656 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных