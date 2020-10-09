В России за сутки впервые провели более 500 000 тестов на коронавирус

«За сутки проведено 507 000 тестов на коронавирус», — говорится в сообщении. По данным ведомства, всего в стране за время пандемии проведено более 49,6 млн тестов. Под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией остаются более 251 500 человек.