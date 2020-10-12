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В ОАЭ проходят клинические испытания российской вакцины от коронавируса

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В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) проходят клинические испытания российской вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна.

«Отмечена важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса, включая взаимодействие по российской вакцине «Спутник V», клинические испытания которой в настоящее время проводятся в ОАЭ», — говорится в сообщении. 

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.

Клинические испытания российской вакцины проходят также в Мексике, Венесуэле, планируется начало испытаний в Белоруссии. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан, Узбекистан и Индия. РФПИ уже договорился о поставках 32 млн доз вакцины в Мексику, 100 млн доз — в Индию, до 35 млн доз — в Узбекистан, по 25 млн доз в Непал и Египет. В Кремле также заявили, что готовы поставлять вакцину и Украине.

Ранее по теме: В Кремле допустили платные поставки вакцины от коронавируса на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных