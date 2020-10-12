В ОАЭ проходят клинические испытания российской вакцины от коронавируса
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) проходят клинические испытания российской вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна.
«Отмечена важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса, включая взаимодействие по российской вакцине «Спутник V», клинические испытания которой в настоящее время проводятся в ОАЭ», — говорится в сообщении.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
Клинические испытания российской вакцины проходят также в Мексике, Венесуэле, планируется начало испытаний в Белоруссии. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан, Узбекистан и Индия. РФПИ уже договорился о поставках 32 млн доз вакцины в Мексику, 100 млн доз — в Индию, до 35 млн доз — в Узбекистан, по 25 млн доз в Непал и Египет. В Кремле также заявили, что готовы поставлять вакцину и Украине.