В МВД Белоруссии заявили о готовности применить оружие на акциях протеста
Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Белоруссии в случае необходимости будут применять боевое оружие на акциях протеста, заявил первый заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич.
«От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — сказал Казакевич в своем видеообращении, опубликованном на Youtube-канале МВД Белоруссии.
Он отметил, что в стране отмечается постепенное затухание протестного движения как по территориям, так и по массовости. Однако протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и «крайне радикальными». В качестве примера он привел акции протеста, которые прошли в столице в минувшее воскресенье.
«Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи – баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет», — подчеркнул Казакевич. По его словам, Белоруссия столкнулась не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа. «Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции», — заключил он.
В Белоруссии 11 октября прошли 25 протестных акций, в ходе которых были задержаны 713 человек, сообщало ранее МВД страны. Акции протеста в республике начались после прошедших 9 августа выборов президента. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан.