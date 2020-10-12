В МВД Белоруссии заявили о готовности применить оружие на акциях протеста

«Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи – баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет», — подчеркнул Казакевич. По его словам, Белоруссия столкнулась не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа. «Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции», — заключил он.