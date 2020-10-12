В Роспотребнадзоре оценили возможность повторного заражения коронавирусом

Ранее сотрудник ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к коронавирусу у переболевших им пациентов действует полгода, затем появляется риск повторного заражения. По его словам, антитела к вирусу снижаются вплоть до полного исчезновения в течение трех-четырех месяцев после выздоровления. К пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает реагировать на коронавирусный антиген.