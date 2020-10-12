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В Роспотребнадзоре оценили возможность повторного заражения коронавирусом

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Научных доказательств возможности повторного заражения коронавирусом нет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Так он прокомментировал слух о том, что спустя полгода иммунитет переболевших коронавирусом снижается, и они могут заразиться снова.

«На самом деле, это только слухи. Научных фактов абсолютно нет», — сказал Горелов в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что в мире зафиксировано шесть случаев повторного заражения коронавирусом и ни одного — в России. 

Ранее сотрудник ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к коронавирусу у переболевших им пациентов действует полгода, затем появляется риск повторного заражения. По его словам, антитела к вирусу снижаются вплоть до полного исчезновения в течение трех-четырех месяцев после выздоровления. К пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает реагировать на коронавирусный антиген. 

По данным оперштаба, за последние сутки в России зафиксировано 13 592 новых случая коронавируса. Вчера, 11 октября, оперштаб сообщил о 13 634 случаях коронавируса. Это рекордное число заболевших с начала пандемии.

В сентябре глава республики Тува Шолбан Кара-Оол сообщил о повторном заражении коронавирусом. В Минздраве объясняли возможность повторного заражения особенностями иммунной системы конкретного человека и подчеркивали, что это крайне редкое явление.

Ранее по теме: В России выявили более 13 500 новых случая коронавируса за сутки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных