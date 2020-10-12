В Роспотребнадзоре оценили возможность повторного заражения коронавирусом
Научных доказательств возможности повторного заражения коронавирусом нет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Так он прокомментировал слух о том, что спустя полгода иммунитет переболевших коронавирусом снижается, и они могут заразиться снова.
«На самом деле, это только слухи. Научных фактов абсолютно нет», — сказал Горелов в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что в мире зафиксировано шесть случаев повторного заражения коронавирусом и ни одного — в России.
Ранее сотрудник ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к коронавирусу у переболевших им пациентов действует полгода, затем появляется риск повторного заражения. По его словам, антитела к вирусу снижаются вплоть до полного исчезновения в течение трех-четырех месяцев после выздоровления. К пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает реагировать на коронавирусный антиген.
По данным оперштаба, за последние сутки в России зафиксировано 13 592 новых случая коронавируса. Вчера, 11 октября, оперштаб сообщил о 13 634 случаях коронавируса. Это рекордное число заболевших с начала пандемии.
В сентябре глава республики Тува Шолбан Кара-Оол сообщил о повторном заражении коронавирусом. В Минздраве объясняли возможность повторного заражения особенностями иммунной системы конкретного человека и подчеркивали, что это крайне редкое явление.