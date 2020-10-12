Замминистра энергетики заразилась коронавирусом
Заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко заразилась новым коронавирусом, сообщила пресс-служба Минэнерго в Instagram.
«Друзья, берегите себя. У нас заболела Анастасия Бондаренко», — указано в сообщении пресс-службы.
Ранее сегодня о своем заражении коронавирусом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
За последние сутки в России зафиксировано 13 592 новых случая коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 312 310, сообщал оперштаб.