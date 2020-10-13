IT-компании предложили сократить список данных для передачи мэрии Москвы
IT-ассоциации «Руссофт», АПКИТ и АРПП «Отечественный софт» предложили пересмотреть перечень личных данных сотрудников на удаленке, которые работодатели в Москве должны передавать властям города. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо ассоциаций главе Минцифры Максуту Шадаеву.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести на дистанционную работу не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Работодателей обязали передавать мэрии Москвы личные данные сотрудников на удаленке – номера телефонов и автомобилей, карт «Тройка» и социальных карт и т.д. За невыполнение этого требования работодателям грозит штраф.
В письме IT-ассоциаций говорится, что данные, которые власти Москвы собирают о работниках на удаленке, относятся к персональным, собирать и передавать эти данные без согласия их владельца незаконно, кроме определенных законом случаев. Указ Собянина к таким случаям не относится, отметили авторы письма.
«Как выполнение содержащихся в указе требований, так и неисполнение, ставит законопослушные компании в условия вынужденного и безальтернативного нарушения законодательства, что ведет к штрафам и приостановкам деятельности компаний», — говорится в документе.
Ассоциации рассказали, что организации и индивидуальные предприниматели часто не обладают такой информацией о своих сотрудниках, так как она не относится к делопроизводству. Большинство малых и средних предприятий сознательно не хранят и не обрабатывают персональные данные сотрудников, потому что это подразумевает выполнение серьезных административно-технических требований регуляторов.
Для выхода из ситуации IT-ассоциации попросили министра Шадаева попросить Собянина исключить из перечня данных сотрудников на удаленке, которые необходимо передавать властям Москвы, данные о номере автомобиля, телефона, карты «Троика», социальной карты и т.д. Также ассоциации предложили разрешить работодателям, у которых не изменилось число сотрудников на удаленке, не предоставлять еженедельный отчет в мэрию, чтобы избежать лишних трудозатрат.
В Минцифры агентству сообщили, что получили письмо ассоциаций. Некоторая информация, которую компании должны передавать властям Москвы, действительно относится к персональной. В пресс-службе добавили, что на основании закона «О персональных данных», указа президента России Владимира Путина о предоставлении главам регионов полномочий устанавливать особый порядок передвижения персональные данные могут быть обработаны без согласия их владельца.