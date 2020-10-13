IT-компании предложили сократить список данных для передачи мэрии Москвы

Ассоциации рассказали, что организации и индивидуальные предприниматели часто не обладают такой информацией о своих сотрудниках, так как она не относится к делопроизводству. Большинство малых и средних предприятий сознательно не хранят и не обрабатывают персональные данные сотрудников, потому что это подразумевает выполнение серьезных административно-технических требований регуляторов.