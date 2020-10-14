Препараты для лечения коронавируса включили в перечень жизненно необходимых

«Хочу сказать, что подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП. Туда вошли препараты, касаемые лечения именно новой коронавирусной инфекции. Сейчас проходит процедура регистрации цен предельно зарегистрированных», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Он уточнил, что в первую очередь речь идет о «Фавипиравире», его предельная цена будет зарегистрирована после согласования с ФАС.