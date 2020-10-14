Препараты для лечения коронавируса включили в перечень жизненно необходимых
Препараты для лечения коронавируса внесены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.
«Хочу сказать, что подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП. Туда вошли препараты, касаемые лечения именно новой коронавирусной инфекции. Сейчас проходит процедура регистрации цен предельно зарегистрированных», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Он уточнил, что в первую очередь речь идет о «Фавипиравире», его предельная цена будет зарегистрирована после согласования с ФАС.
Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях. Позже производители сообщили, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 руб., «Коронавир» – от 11 550 руб., «Авифавир» – около 8000 руб.
Сейчас «Авифавир» применяется в стационарах под наблюдением врачей. Пациенты получают его бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования, подчеркнул глава РФПИ.