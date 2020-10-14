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На Волге обнаружено топливное пятно площадью 5 тыс. квадратных метров

Ведомости

Следователи выясняют обстоятельства появления масляного топливного пятна в акватории Волги в Кимрском районе Тверской области, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«На месте розлива проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пятно размером 50х100 м обнаружено 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры. Предполагается, что произошел сброс нефтехимических продуктов, виноватое в этом судно в данный момент устанавливается.

Следователи проводят проверку, чтобы выяснить причины случившегося и оценить ущерб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных