На Волге обнаружено топливное пятно площадью 5 тыс. квадратных метров
Следователи выясняют обстоятельства появления масляного топливного пятна в акватории Волги в Кимрском районе Тверской области, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
«На месте розлива проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пятно размером 50х100 м обнаружено 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры. Предполагается, что произошел сброс нефтехимических продуктов, виноватое в этом судно в данный момент устанавливается.
Следователи проводят проверку, чтобы выяснить причины случившегося и оценить ущерб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.