Театр имени Ермоловой в Москве закрылся на карантин из-за коронавируса

Отмечается, что театр будет закрыт с 14 октября по 28 октября включительно. При этом касса работать не будет, а все сотрудники перейдут на дистанционный режим работы, их обяжут сдать тест. Во всех помещениях будет проведена дезинфекция и необходимая санобработка.