Театр имени Ермоловой в Москве закрылся на карантин из-за коронавируса
Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой закрылся на двухнедельный карантин в связи с тем, что несколько его работников заразились коронавирусом, сообщается на сайте организации.
«Дорогие зрители, к большому сожалению, в нашем театре у нескольких человек обнаружили вирус COVID-19, и мы приняли решение закрыть театр на двухнедельный карантин и, соответственно, отменить все спектакли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что театр будет закрыт с 14 октября по 28 октября включительно. При этом касса работать не будет, а все сотрудники перейдут на дистанционный режим работы, их обяжут сдать тест. Во всех помещениях будет проведена дезинфекция и необходимая санобработка.
В пресс-службе театра добавили, что все билеты подлежат возврату, средства за них поступят на карты, с которых была совершена оплата. Билеты, купленные в кассе, можно будет вернуть с 29 октября.