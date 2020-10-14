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Театр имени Ермоловой в Москве закрылся на карантин из-за коронавируса

Ведомости

Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой закрылся на двухнедельный карантин в связи с тем, что несколько его работников заразились коронавирусом, сообщается на сайте организации.

«Дорогие зрители, к большому сожалению, в нашем театре у нескольких человек обнаружили вирус COVID-19, и мы приняли решение закрыть театр на двухнедельный карантин и, соответственно, отменить все спектакли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что театр будет закрыт с 14 октября по 28 октября включительно. При этом касса работать не будет, а все сотрудники перейдут на дистанционный режим работы, их обяжут сдать тест. Во всех помещениях будет проведена дезинфекция и необходимая санобработка.  

В пресс-службе театра добавили, что все билеты подлежат возврату, средства за них поступят на карты, с которых была совершена оплата. Билеты, купленные в кассе, можно будет вернуть с 29 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных