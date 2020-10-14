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Памфилова назвала «день тишины» потерявшим смысл

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что в условиях развития социальных сетей и интернета «день тишины» накануне выборов потерял смысл, передает ТАСС.

«День тишины» не должен прыгать. Нужен ли он вообще в нынешних условиях? Моя личная точка зрения — в данных современных условиях, когда у нас такие соцсети, когда у нас действительно превалирует интернет, он, наверное, в большей степени бессмысленнен», — сказала Памфилова на встрече с политологами и экспертами.

При этом председатель ЦИК подчеркнула, что такое суждение является ее точкой зрения, однако необходимо «обсуждать все плюсы и минусы проведения "дня тишины", если многодневное голосование остается».

На прошедших в сентябре выборах «днем тишины» являлась суббота 12 сентября. Голосование же проходило в течение трех дней — с пятницы по воскресенье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных