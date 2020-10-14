Памфилова назвала «день тишины» потерявшим смысл
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что в условиях развития социальных сетей и интернета «день тишины» накануне выборов потерял смысл, передает ТАСС.
«День тишины» не должен прыгать. Нужен ли он вообще в нынешних условиях? Моя личная точка зрения — в данных современных условиях, когда у нас такие соцсети, когда у нас действительно превалирует интернет, он, наверное, в большей степени бессмысленнен», — сказала Памфилова на встрече с политологами и экспертами.
При этом председатель ЦИК подчеркнула, что такое суждение является ее точкой зрения, однако необходимо «обсуждать все плюсы и минусы проведения "дня тишины", если многодневное голосование остается».
На прошедших в сентябре выборах «днем тишины» являлась суббота 12 сентября. Голосование же проходило в течение трех дней — с пятницы по воскресенье.