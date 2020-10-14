Памфилова назвала «день тишины» потерявшим смысл

«День тишины» не должен прыгать. Нужен ли он вообще в нынешних условиях? Моя личная точка зрения — в данных современных условиях, когда у нас такие соцсети, когда у нас действительно превалирует интернет, он, наверное, в большей степени бессмысленнен», — сказала Памфилова на встрече с политологами и экспертами.