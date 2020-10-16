Попова назвала офисных сотрудников лидирующими по заболеваемости COVID-19
Большая часть случаев заражения коронавирусом среди работающего населения в России приходится на офисных сотрудников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Первому каналу».
«Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня — это люди, которые работают в офисе», — сказала Попова (цитата по ТАСС).
Она подчеркнула, что особенно важно соблюдать правила профилактики распространения вируса. «Неукоснительное их соблюдение абсолютно точно даст снижение сегодняшнего уровня в течение ближайших двух недель», — подчеркнула главный санитарный врач.
Сегодня показатель суточного прироста числа заразивших коронавирусом жителей России обновил рекорд, превысив 15 тыс. человек. Всего COVID-19 обнаружен у 1 369 313 граждан.