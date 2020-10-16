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Попова назвала офисных сотрудников лидирующими по заболеваемости COVID-19

Ведомости

Большая часть случаев заражения коронавирусом среди работающего населения в России приходится на офисных сотрудников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Первому каналу». 

«Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня — это люди, которые работают в офисе», — сказала Попова (цитата по ТАСС). 

Она подчеркнула, что особенно важно соблюдать правила профилактики распространения вируса. «Неукоснительное их соблюдение абсолютно точно даст снижение сегодняшнего уровня в течение ближайших двух недель», — подчеркнула главный санитарный врач. 

Сегодня показатель суточного прироста числа заразивших коронавирусом жителей России обновил рекорд, превысив 15 тыс. человек. Всего COVID-19 обнаружен у 1 369 313 граждан.

Ранее по теме: В России выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных