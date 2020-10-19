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Власти Москвы прокомментировали сбой в платформе дистанционного обучения

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В первый день перехода учащихся 6–11 классов на дистанционную учебу на платформе «Московская электронная школа» произошел сбой. Как пояснили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента образования столицы, сбой, случившийся сегодня утром, не повлиял на начало уроков.

«Первый урок прошел с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ. Ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов», — рассказал представитель департамента. По его словам, для первого урока преподаватели воспользовались резервным подключением. Сейчас неисправности устранены и уроки продолжаются в обычном режиме.

С 19 октября школьники с 1 по 5 класс будут учиться очно, ученики с 6 по 11 класс будут учиться дистанционно до 1 ноября. Также с 19 октября в Москве доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. Эти и другие меры принимаются столичными властями в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных