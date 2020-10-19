Власти Москвы прокомментировали сбой в платформе дистанционного обучения

С 19 октября школьники с 1 по 5 класс будут учиться очно, ученики с 6 по 11 класс будут учиться дистанционно до 1 ноября. Также с 19 октября в Москве доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. Эти и другие меры принимаются столичными властями в рамках борьбы с распространением коронавируса.