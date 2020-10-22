Голикова призвала сохранить доступность дистанционного обучения в школах
Дистанционное образование должно стать постоянной частью образовательного процесса в школах, заявила в интервью в рамках исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», опубликованного на сайте РАНХиГСа, вице-премьер Татьяна Голикова.
«Что мы хотим, какое место дистанционное образование должно занять в школе: это должно быть постоянной частью процесса, или войти в федеральный образовательный стандарт, или это реагирование на сиюминутную ситуацию? Я являюсь сторонником первого подхода», — сказала она, подчеркнув, что считает необходимым сделать дистанционное образование частью обычной жизни.
По словам Голиковой, такое нововведение позволит создать для ребенка «индивидуальную траекторию» обучения на ранних стадиях среднего образования. Вице-премьер отметила, что важно научить детей следовать этой траектории. В этом, по ее мнению, могут помочь частные организации.
В том же исследовании положительно о российском опыте внедрения дистанционного образования во время действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, высказался министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «На недавней международной конференции по итогам пандемии российский опыт дистанционного обучения был признан одним из лучших в мире», — сказал он.
В марте текущего года российские школы были переведены на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса в мире. С 30 марта по 12 мая в стране действовал режим нерабочих дней. Удаленно дети обучались до конца учебного года.
Сейчас российских школьников пока не перевели на дистанционное обучение. Исключением является Москва, где в связи с ростом заболеваемости по указу мэра Сергея Собянина удаленно обучаются школьники 6-11 классов. Ученики младших классов посещают учебные учреждения. В некоторых других регионах страны местные власти продлили школьные каникулы из-за существующей эпидемиологической ситуации.