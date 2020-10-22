Голикова призвала сохранить доступность дистанционного обучения в школах

«Что мы хотим, какое место дистанционное образование должно занять в школе: это должно быть постоянной частью процесса, или войти в федеральный образовательный стандарт, или это реагирование на сиюминутную ситуацию? Я являюсь сторонником первого подхода», — сказала она, подчеркнув, что считает необходимым сделать дистанционное образование частью обычной жизни.